Senaryo yazmışlar
“Ligde kaybettikleri maçın etkisiyle hazırlanmış bir senaryoyu uyguladılar. Futbol dışında her şey vardı. Üzgünüm derbide keşke futbol seyredebilseydik”
Olaylı derbinin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaşananların ilk maçla bağlantılı olduğunu söyledi. Futboldan başka sahada her şeyin olduğunu belirten Çebi, "3 gün önce oynanmış derbi maçımız vardı. O günden bir hırslanma var ki sahada savaşır gibi oynadılar. Her iki takım da birbiriyle hoş olmayan tavırla futbol sergiledi. Geçen maçın etkisiyle hazırlanmış senaryoydu. Keşke keyifli maç oynansaydı. Futbolun dışında her şey sahada vardı. Üzgünüm, keşke futbol seyredebilseydik" diye konuştu.
QUARESMA'YI TAHRİK ETTİ
Karşılaşmada Josef De Souza'ya yaptığı hareket sonucunda kırmızı kart gören Quaresma hakkında da konuşan Ahmet Nur Çebi, "Umarım büyük ceza almaz. Karşı tarafın hareketine de baktığınız zaman tahrik edici bir harekette bulunduğunu görüyoruz. İnşallah bunu göz önünde bulundururlar. Bu hareketi tasvip etmiyorum. Karşı tarafında vurma hareketi olduğunu kayıtları izlediğinizde anlayacaksınız" değerlendirmesinde bulundu.
KAVGA EDECEK HALİM YOK
Kendisinin de yer aldığı devre arasında koridorda çıkan olayların sorulması üzerine Ahmet Nur Çebi, oyuncuları ayırmaya çalıştığını söyledi. 60 yaşında olduğunu belirten siyah-beyazlı yönetici, "Önümde olan kimse onu ayırmaya çalıştım. Bunu 'kavga etti' şekilde söyledilerse ayıp etmişler. Benden 30 santim büyük biriyle kavga edecek halim yok. Yaşım da müsait değil. Biz yanlış bir şey yapmadık. Keşke bizim kavgayı ayırdığımız söylenseydi" açıklamasını yaptı.
EFENDi OLMALIYIZ
Siyah-beyazlı taraftarlara da mesaj veren Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş gibi olmayız. Efendi olmak zorundayız. Rakiplere örnek göstermeliyiz. Onların destekleri başarıyoruz. Bundan yoksun kalmamak için gerekeni onların da yapması lazım" dedi.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:21
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Çin'den 9 teklif
Toplam 1
Yorum
metinn onlarda uyandi turkiyeden oyuncuya verecekelri rakam oldukca asagi 5 milyonu gecmeyen teklifler a.madrite cuvalla para yuuuuh
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Aklım G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
metinn tek kelime ile bravoooo aslansin derim.
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FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 12
Yorum
metinn bir volkanli bide volkansiz derbilerdeki fb maclarina bakiniz baska birsey demiyorum ahlak yoksunu insanliktan nasibini almamis zavalli
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