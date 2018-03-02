Senaryo yazmışlar – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Senaryo yazmışlar

    Senaryo yazmışlar

    “Ligde kaybettikleri maçın etkisiyle hazırlanmış bir senaryoyu uyguladılar. dışında her şey vardı. Üzgünüm derbide keşke futbol seyredebilseydik”

    Olaylı derbinin ardından açıklamalarda bulunan İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaşananların ilk maçla bağlantılı olduğunu söyledi. Futboldan başka sahada her şeyin olduğunu belirten Çebi, "3 gün önce oynanmış derbi maçımız vardı. O günden bir hırslanma var ki sahada savaşır gibi oynadılar. Her iki takım da birbiriyle hoş olmayan tavırla sergiledi. Geçen maçın etkisiyle hazırlanmış senaryoydu. Keşke keyifli maç oynansaydı. Futbolun dışında her şey sahada vardı. Üzgünüm, keşke futbol seyredebilseydik" diye konuştu.

    QUARESMA'YI TAHRİK ETTİ
    Karşılaşmada Josef De Souza'ya yaptığı hareket sonucunda kırmızı kart gören hakkında da konuşan Ahmet Nur Çebi, "Umarım büyük ceza almaz. Karşı tarafın hareketine de baktığınız zaman edici bir harekette bulunduğunu görüyoruz. İnşallah bunu göz önünde bulundururlar. Bu hareketi tasvip etmiyorum. Karşı tarafında vurma hareketi olduğunu kayıtları izlediğinizde anlayacaksınız" değerlendirmesinde bulundu.

    KAVGA EDECEK HALİM YOK
    Kendisinin de yer aldığı devre arasında koridorda çıkan olayların sorulması üzerine , oyuncuları ayırmaya çalıştığını söyledi. 60 yaşında olduğunu belirten siyah-beyazlı yönetici, "Önümde olan kimse onu ayırmaya çalıştım. Bunu 'kavga etti' şekilde söyledilerse ayıp etmişler. Benden 30 santim büyük biriyle edecek yok. Yaşım da müsait değil. Biz yanlış bir şey yapmadık. Keşke bizim kavgayı ayırdığımız söylenseydi" açıklamasını yaptı.

    EFENDi OLMALIYIZ
    Siyah-beyazlı taraftarlara da mesaj veren Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş gibi olmayız. Efendi olmak zorundayız. Rakiplere örnek göstermeliyiz. Onların destekleri başarıyoruz. Bundan yoksun kalmamak için gerekeni onların da yapması lazım" dedi.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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