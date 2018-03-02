F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı

    F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı

    Fenerbahçeli yönetici , Twitter adresinden ile ilgili yapılan bir paylaşımı Retweet etmesi geceye damga vuran olaylar arasına girdi.

    Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi , 2-2 biten Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kart gören Quaresma'yla ilgili bir Tweet'i takipçileriyle paylaştı.

    Selim Kosif'in Retweet ettiği o paylaşım;

    "Kalabalıkta yumruk sallayıp sonra kalabalığın arkasına saklanıp "tutmayın beni" ayaklarına yatan korkak tavuk... Bırakın futbolcu demeye, erkek demeye bin şahit lazım."

    PFDK'YA SEVK EDİLEBİLİR
    Bu paylaşım nedeniyle F.Bahçeli yönetici Selim Kosif, 'ya sevk edilebilir. Bilindiği üzere daha önce G.Saraylı eski futbolcu 'nun küfür içerikli paylaşımını Retweet etmesi nedeniyle PFDK 2 maç ceza vermişti.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:29
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