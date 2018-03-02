F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Fenerbahçeli yönetici Selim Kosif, Twitter adresinden Ricardo Quaresma ile ilgili yapılan bir paylaşımı Retweet etmesi geceye damga vuran olaylar arasına girdi.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, 2-2 biten Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kart gören Quaresma'yla ilgili bir Tweet'i takipçileriyle paylaştı.
Selim Kosif'in Retweet ettiği o paylaşım;
"Kalabalıkta yumruk sallayıp sonra kalabalığın arkasına saklanıp "tutmayın beni" ayaklarına yatan korkak tavuk... Bırakın futbolcu demeye, erkek demeye bin şahit lazım."
PFDK'YA SEVK EDİLEBİLİR
Bu paylaşım nedeniyle F.Bahçeli yönetici Selim Kosif, PFDK'ya sevk edilebilir. Bilindiği üzere daha önce G.Saraylı eski futbolcu Felipe Melo'nun küfür içerikli Aziz Yıldırım paylaşımını Retweet etmesi nedeniyle PFDK 2 maç ceza vermişti.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:29
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Koridorlar karıştı
Toplam 17
Yorum
BEŞİKTAŞ Fitili Soldado ateşledi Josef üçkağıçılıkla kırmızı aldırdı,Ekici denen adam aynı hareketi pepe'ye yaptı. Yiyorsa verseydin kırmızıyı FIRAT.
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Şenol Güneş'ten Soldado'ya gönderme
Toplam 17
Yorum
lazer1903 Queresma nın pozisyonunda JOSEFE vurmuyor bile Ekici yumruk atıyor bakın görüntülere Saldado kariyerini bitmiştir.
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 10
Yorum
taraftar Penarol maçında rakip oyuncuya yumruk atan Galatasaray ve Brezilya Milli Takımının eski oyuncusu Felipe Melo'ya 6 ay men cezası verdi.
F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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