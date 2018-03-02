F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selim Kosif, 2-2 biten Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kart gören Quaresma'yla ilgili bir Tweet'i takipçileriyle paylaştı.

Selim Kosif'in Retweet ettiği o paylaşım;

"Kalabalıkta yumruk sallayıp sonra kalabalığın arkasına saklanıp "tutmayın beni" ayaklarına yatan korkak tavuk... Bırakın futbolcu demeye, erkek demeye bin şahit lazım."

PFDK'YA SEVK EDİLEBİLİR

Bu paylaşım nedeniyle F.Bahçeli yönetici Selim Kosif, PFDK'ya sevk edilebilir. Bilindiği üzere daha önce G.Saraylı eski futbolcu Felipe Melo'nun küfür içerikli Aziz Yıldırım paylaşımını Retweet etmesi nedeniyle PFDK 2 maç ceza vermişti.



