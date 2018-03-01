Lens’in tapusunu aldılar – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Lens’in tapusunu aldılar

    Lens’in tapusunu aldılar

    , Sunderland’den kiralanan ’in satın alma opsiyonunun (4.089 milyon euro) kullanıldığını dün akşam KAP’a bildirdi

    Kulübü, dün akşam saatlerinde önemli bir açıklamada bulundu. Resmi siteden KAP'a yapılan açıklamada, "Sunderland kulübünden 2017-18 sezonu için kiralanan Jeremain Marciano Lens'e ilişkin olarak nihai satın alma opsiyonu 28.02.2018 tarihinde kullanılmıştır" denildi. Beşiktaş, Jereamin Lens için İngiliz ekibine 4 milyon 89 bin euro ödeme yapacak. Yapılan bu anlaşma gereği Hollandalı yıldıza önümüzdeki 4 yıl için toplam 8.3 milyon euro garanti para ödenecek.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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