Beşiktaş'ta şarkı krizi! – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Beşiktaş'ta şarkı krizi!

    Beşiktaş'ta şarkı krizi!

    Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın sonunda statta çalınan "Mini mini bir kuş donmuştu" şarkısı yönetimde kriz yaşanmasına sebep oldu.

    Siyah-beyazlıların basın sözcüsü bugün TRT Spor'da katıldığı bir programda, ''İcra kurulu toplantısında da konuştuk. Mini mini bir kuş donmuştu şarkısının çalınacağından yönetim olarak haberimiz yoktu. Başkan da çok sinirlendi. O şarkıyı çalan arkadaşın görevine son verdik'' diye açıklama yapmıştı.

    Metin Albayrak'ın bu açıklaması kısa sürede Beşiktaşlı taraftarlardan çok büyük tepki gördü ve taraftarlar Twitter'da saatlerce 'Metin Albayrak istifa' tag'i ile tepkilerini dile getirdi.

    IŞIK: ''ŞARKI BİLGİM DAHİLİNDE ÇALINDI''
    Akşam saatlerinde ise 'işten çıkarma' olayı İletişimden Sorumlu Yönetici 'ın medya mensuplarına 'şahsi açıklamamdır' başlığı ile gönderdiği basın açıklaması ile farklı bir boyuta geldi.
    Candaş Tolga Işık açıklamasında, çalınan şarkının kendi inisiyatifi ve bilgisi doğrultusunda çalındığını ve Metin Albayrak'ın söylediği gibi şarkıyı çalan kişinin işten çıkartılmadığını bildirdi.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
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