Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi büyük darbe!
Kırmızı kart gören Quaresma 5 Mart Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş, ligde 3-1 yendiği Fenerbahçe'yle kupa yarı finalinde de karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 10 kişiyken 2-1 öne geçtiği maça yaşanan gerginlikler ve çıkan kırmızı kartlar damga vurdu.
QUARESMA TRABZON'DA YOK
Fenerbahçe'yle oynanan ilk maçın yıldızı olan Quaresma maça yedekler arasında başlarken, ikinci yarıda Vida'nın yerine oyuna dahil oldu. 52. dakikada ise Josef'in yüzüne yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalan Portekizli oyuncu Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:22
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Toplam 23
Yorum
gsli Bu adam da asamoah gibi oldu ha... bir galatasarayda bir değil, araya bazen bjk katıyorlar bir tane de fenerbahçe görmüştüm :)
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Yorum
BEŞİKTAŞ hahahah maç var ya uğraşın uğraşın böyle devam yıpratıyorsunuz ama ne beşiktaşı ne bizleri sadece KENDİNİZİ ! BU ŞEKİLDE ZOR ÇOK ZOR!!!!!!!!
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Toplam 1
Yorum
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