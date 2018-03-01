Beşiktaş'a Trabzonspor maçı öncesi büyük darbe!

Beşiktaş, ligde 3-1 yendiği Fenerbahçe'yle kupa yarı finalinde de karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 10 kişiyken 2-1 öne geçtiği maça yaşanan gerginlikler ve çıkan kırmızı kartlar damga vurdu.

QUARESMA TRABZON'DA YOK

Fenerbahçe'yle oynanan ilk maçın yıldızı olan Quaresma maça yedekler arasında başlarken, ikinci yarıda Vida'nın yerine oyuna dahil oldu. 52. dakikada ise Josef'in yüzüne yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalan Portekizli oyuncu Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

