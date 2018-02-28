Beşiktaş Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi nefesleri kesti. Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 3 puana uzandı. Dev derbiden yalnızca 4 gün sonra Beşiktaş ile Fenerbahçe tekrar karşılaşıyor. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş ile Fenerbahçe yarı final ilk ayağında ikinci maç için avantajlı bir skorla sahadan ayrılmaya çalışacak. Şenol Güneş ve Aykut Kocaman ise dev derbi için kafalarındaki ilk 11'i oluşturmaya başladı.



BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE KUPA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 1 Mart Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş Fenerbahçe maçı Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den şifresiz ve canlı yayınlanacak.



Beşiktaş Fenerbahçe derbisini Fotomac.com.tr üzerinden de canlı izleyebilirsiniz. O adrese gitmek için tıklayın.



HAKEM FIRAT AYDINUS

Ligdeki dev derbide iki takım arasındaki maçta Cüneyt Çakır görev yaptı. Kupanın ilk maçında ise Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesinde Fırat Aydınus görev yapacak.







BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE REKABETİ

Siyah-beyazlıların kupada F.Bahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın geçmişinde daha önce 13 kez eşleşti. Üç kez final, dörder kez yarı final ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya gelen rakiplerden 9'unda Beşiktaş, 4'ünde ise Fenerbahçe turu geçti.



Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki 13 eşleşmede şimdiye dek 20 karşılaşma yaptı. Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 5 maç berabere bitti. Beşiktaş'ın 30 golüne, Fenerbahçe 21 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ ile F.Bahçe, Türkiye Kupası'ndaki 13 eşleşmede şimdiye dek 20 karşılaşma yaptı.

Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 5 maç berabere bitti.

Beşiktaş'ın 30 golüne, Fenerbahçe 21 golle karşılık verdi.



İki kulüp Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, 1988- 89 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-06'da İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-09'da ise yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.



?Fenerbahçe Türkiye Kupası maçlarında Beşiktaş karşısında 34 yıllık tur hasretini geçen sezon sonlandırdı. Geçen sezon son 16 turunda eşleşen iki takım arasındaki maç Vodafone Park'ta oynandı. Sarı-lacivertliler, Robin van Persie'nin golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.



TALISCA VE PEPE DÖNÜYOR

Ligdeki Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde cezası nedeniyle tribünde olan Talisca ve Pepe kupa maçında siyah beyazlı formayla Vodafone Park'ta sahaya çıkabilecek.







SON MAÇIN İSTATİSTİKLERİNDE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Beşiktaş Fenerbahçe arasında ligin 23. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı derbide siyah-beyazlıların istatistiklerde de rakibine büyük üstünlük kurduğu görülüyor.



Matchstudy verilerine göre, maç boyunca toplam Beşiktaş 33 dakikada 24 saniye topla oynarken, Fenerbahçe'de bu süre 21 dakika 16 saniye olarak belirlendi. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den yaklaşık 13 dakika daha fazla topla oynadığı bu istatistikten görülüyor.



Öte yandan derbi sonrası Fenerbahçe'nin en çok eleştirilen yanı "Fenerbahçe'nin geriye yaslanması" meselesi oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonunda "Takımı geri ben çekmedim" diye konuştu. Verilere göre Beşiktaş, kalesinden 59.31 metre uzakta rakibini karşıladı. Fenerbahçe'de ise bu mesafe 47.54 metre olarak dikkat çekti.







BEŞİKTAŞ ÇERÇEVEYİ BULMAKTA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son maçta 16 şut çekip 7 isabet buldu. Fenerbahçe ise 8 şutta 5 isabet buldu.



BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ ÖZETLERİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce oynadığı maçlarını özetlerini Fotomac.com.t'den izleyebilirsiniz. Özetlere ulaşmak için tıklayın.



BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE İLK 11'LER BELİRLENDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Perşembe günü 20.30'da Fenerbahçe'yi ağırlayacakları maçta sahaya hangi ilk 11'le çıkacağını belirledi. Aykut Kocaman da Beşiktaş ile 1 Mart Perşembe günü 20.30'da karşılaşacakları maçtaki ilk 11'ini oluşturdu.

FERNANDAO CEZA ALDI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında ligde oynanan derbide yaşadığı gol sevinci nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Sarı Lacivertli oyuncu Fernandao iki maç ceza aldı. Fernandao, perşembe günü Beşiktaş ile oynanacak kupa mücadelesinde forma giyemeyecek.



