Zaferi paylaştılar
Beşiktaşlı futbolcular, F.Bahçe galibiyetinin ardından yaptıkları paylaşımlarla adeta sosyal medyayı salladılar
İşte Beşiktaşlı futbolcular ve paylaşımları: BABEL: Büyük geri dönüş, harika ruh, taraftardan büyük destek!
TOLGAY: Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu bugün herkese gösterdik. En Büyük Beşiktaş!
FABRİCİO: Her şey ya da hiçbir şey değildi! Haydiii ! Destek için herkese teşekkürler.
ADRİANO: Harika oyun ve 3 önemli nokta! İyi işlerle devam edelim!
GÖKHAN TÖRE: Helal olsun size Beşiktaş!.
TOLGA ZENGİN: Takım!..
NEGREDO: Haydiiii!
LENS: Aferin çocuklar!..
QUARESMA ve CANER: Güç emojisi!
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 00:38
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Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı
Toplam 6
Yorum
Vartolu Liderliğe el koymuş bulunmaktayız Artık adımızı Şanpiyon olarak yazdıracagız !
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 4
Yorum
whisperer Evet Ricardo iyi oynadı, ama karşısında bi sol bek kalmadıktan sonra.. İsmail sakatlanana kadar Q7 sahada yoktu, sağbek sola geçince coştu..
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G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 3
Yorum
serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
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