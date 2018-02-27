Zaferi paylaştılar – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Zaferi paylaştılar

    Zaferi paylaştılar

    Beşiktaşlı futbolcular, F.Bahçe galibiyetinin ardından yaptıkları paylaşımlarla adeta sosyal medyayı salladılar

    Siyah-beyazlı oyuncular, gece boyunca birbirinden ilginç paylaşımlar yaparken; taraftarlar da bu paylaşımları beğendiler.

    İşte Beşiktaşlı futbolcular ve paylaşımları: BABEL: Büyük geri dönüş, harika ruh, taraftardan büyük destek!

    TOLGAY: Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu bugün herkese gösterdik. En Büyük Beşiktaş!

    FABRİCİO: Her şey ya da hiçbir şey değildi! Haydiii ! Destek için herkese teşekkürler.

    ADRİANO: Harika oyun ve 3 önemli nokta! İyi işlerle devam edelim!

    : Helal olsun size Beşiktaş!.



    : Takım!..

    : Haydiiii!

    LENS: Aferin çocuklar!..

    QUARESMA ve CANER: Güç emojisi!
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:38
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