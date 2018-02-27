Vagner Love’a TEPKİ – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Vagner Love’a TEPKİ
    Teknik direktör Güneş'in "Bazı oyuncular bizi anlamıyor" sözlerini Vagner Love için söylediği ortaya çıktı. Güneş'in Oyundan alınırken kendi kendine söylenen "hadi çabuk ol" uyarısına rağmen yavaş adımlarla çıkmakta direnen Brezilyalı oyuncuya verdiği bildirildi.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:22
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