UEFA anketinde devlerle yarışıyor – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    anketinde devlerle yarışıyor

    UEFA anketinde devlerle yarışıyor

    Pazar akşamı oynanan F.Bahçe derbisinde attığı 2 gol ve başarılı futboluyla gündeme damga vuran Quaresma'nın müthiş performansı üzerine 'nın paylaşımları devam ediyor

    yaptığı paylaşımda Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu hafta gösterdikleri performansla takımlarının galibiyetinde önemli pay sahibi olan , Muhammed Salah, ve 'nın fotoğraflarını paylaşarak "Hafta sonu en iyi performans gösteren isim kimdi?" sorusunu sordu.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:42
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