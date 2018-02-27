Taraftar bizi ileri itiyor – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Taraftar bizi ileri itiyor

    Taraftar bizi ileri itiyor

    Kanadalı yıldız , derbi zaferinde taraftarların büyük katkısı olduğunu söyledi

    Tecrübeli oyuncu, "İlk yarının son 5-10 dakikasında iyi oynamaya başlamıştık, hakimiyet de bize geçti. 'Bu şekilde devam edelim' diye konuştuk. Zaten bizi öyle itiyor ki, bir anda kendimizi önde oynarken buluyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:57
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