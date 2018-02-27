Penaltı pozisyonunda dikkat çeken detay

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın 37. dakikasında, ceza sahasında Isla'nın Quaresma'ya yaptığı harekete penaltı düdüğü çalınmaması tartışma çıkarmıştı. Pozisyonla ilgili değerlendirmede bulunan Mustafa Çulcu, "Isla'nın Quaresma'nın ayağına basması, iki oyuncu da aynı renk krampon giydiği için tespit edilemedi. Bugün geldiğimiz noktada oyuncuların ayakkabı renklerinin de zıt renklerde olması kaçınılmaz" yorumunda bulundu.

Spor Arena'da yer alan haberde Çulcu'nun tartışma çıkaran pozisyonla ilgili değerlendirmeleri şöyle;

"Quaresma ile Isla'nın Fenerbahçe ceza alanı içindeki mücadelesinde topa uzanan iki ayak aynı renk krampon giydiği için kimin topa vurduğunu, kimin ayağa bastığını tespitte hakemlerin zorlandıklarını ve penaltıyı veremediklerini gördük."

Kurallar ne diyor?





"Futbol Oyun Kuralları, Kural-4 'Oyuncuların Ekipmanları' maddesi, oyuncuların ekipmanlarını detayları ile belirtiyor. 3. madde, 'İki takım birbirlerinden ve hakemlerden ayırt edici renkte giyinmelidirler. Her iki kaleci diğer oyunculardan ve hakemlerden ayırt edici renkte giyinmelidir' diye açıklıyor. Futbol Müsabaka Talimatı Madde-12 Müsabaka Kıyafetleri Müsabaka organizasyonu dahilindeki kişiler Sportif Ekipman Talimatı'nda belirlenen esaslara göre müsabakalara katılmak zorundadırlar' diyor."

"Ayakkabılar talimat kapsamında değil"

"Sportif Ekipman Talimatı ise "Müsabakalara katılacak futbolcuların ve müsabaka görevlilerinin ve diğer kişilerin forma setleri ve benzeri sportif giysileri ile bunların üzerindeki reklam sayılabilecek her türlü resim, yazı ve benzeri şekillerin kullanımı ile ilgili usul ve esasların düzenlenmesini en ince ayrıntılara kadar anlatıyor. Ancak 'sportif ayakkabılar bu talimat kapsamında değildir' diyor."

"Bunu uygulayan ilk ülke olarak FIFA ve UEFA'ya örnek olabiliriz"



"Bugün geldiğimiz noktada oyuncuların ayakkabı renklerinin de farklı, zıt renklerde olması kaçınılmaz. FIFA ve UEFA organizasyonlarında onların talimatlarına uymak zorundayız. Lakin kendi liglerimizde TFF'nin alacağı karar ile bu ayakkabı renkleri konusu, tıpkı forma, şort, tozluk ve diğer konulardaki gibi güncellenip talimatlara konabilir. Bu karar tamamen TFF'nin tasarrufunda bir konudur. Belki bunu uygulayan ilk ülke olarak FIFA ve UEFA'ya örnek olabiliriz. Daha da ötesi IFAB'a resmi bir müracaat ile ayakkabıların farklı renklerde giyilmesi konusunu Futbol Oyun Kurallarına dahil edilmesini sağlayabiliriz."