İkili averajda öne geçtiler
Portekizlinin 90+4’te attığı gol, Beşiktaş’ı ikili averajda ezeli rakibinin önüne geçirdi
Portekizlinin 90+4'te attığı kendisinin ikinci takımının üçüncü golü, Beşiktaş'ı ikili averajda ezeli rakibinin önüne geçirdi. Bu arada derbilerde son kez Trabzonspor filelerini havalandıran Quaresma, 918 gün sonra ilk derbi golünü F.Bahçe'ye attı.
Beşiktaş, bu sezon tüm kupalarda Quaresma'nın gol katkısı yaptığı 11 maçta hiç yenilmedi. 4 gol ve 9 asist yapan Q7'nin gol attığı maçlarda Beşiktaş 10 galibiyet 1 beraberlik aldı.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 00:40
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Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı
Toplam 6
Yorum
Vartolu Liderliğe el koymuş bulunmaktayız Artık adımızı Şanpiyon olarak yazdıracagız !
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 4
Yorum
whisperer Evet Ricardo iyi oynadı, ama karşısında bi sol bek kalmadıktan sonra.. İsmail sakatlanana kadar Q7 sahada yoktu, sağbek sola geçince coştu..
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G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 3
Yorum
serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
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