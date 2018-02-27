İkili averajda öne geçtiler – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    İkili averajda öne geçtiler

    İkili averajda öne geçtiler

    90+4’te attığı gol, ’ı ikili averajda ezeli rakibinin önüne geçirdi

    derbide attığı gollerle 'ı şampiyonluk yarışında yeniden avantajlı duruma getirirken, asıl avantaj ise ikili averaj için oldu.

    90+4'te attığı kendisinin ikinci takımının üçüncü golü, Beşiktaş'ı ikili averajda ezeli rakibinin önüne geçirdi. Bu arada derbilerde son kez filelerini havalandıran Quaresma, 918 gün sonra ilk derbi golünü F.Bahçe'ye attı.

    Beşiktaş, bu sezon tüm kupalarda Quaresma'nın gol katkısı yaptığı 11 maçta hiç yenilmedi. 4 gol ve 9 asist yapan Q7'nin gol attığı maçlarda Beşiktaş 10 galibiyet 1 beraberlik aldı.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:40
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