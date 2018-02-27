Hocamız destan yazdı!
“Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde hamleleriyle şov yaptı. Maçın asıl yıldızı Şenol Güneş’ti. Quaresma ve Medel ondan sonra geliyor”
Derbi ustası
Şenol Güneş öncesindeki 15 sezonda F.Bahçe ve G.Saray ile yaptığı 71 maçtan 23'ünü kazanarak yüzde 32.3 galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, Güneş döneminde ise 13 maçta 6 kez galip gelerek kazanma oranını yüzde 46.1'e yükseltti
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:21
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Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı
Toplam 6
Yorum
Vartolu Liderliğe el koymuş bulunmaktayız Artık adımızı Şanpiyon olarak yazdıracagız !
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 4
Yorum
whisperer Evet Ricardo iyi oynadı, ama karşısında bi sol bek kalmadıktan sonra.. İsmail sakatlanana kadar Q7 sahada yoktu, sağbek sola geçince coştu..
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G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 3
Yorum
serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
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