Hocamız destan yazdı! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    destan yazdı!

    <a href="/index/hocamiz?id=2e9a39fe-3ef4-4282-ac18-1275542b79b5" class="" rel="tag">Hocamız</a> destan yazdı!

    , derbisinde hamleleriyle şov yaptı. Maçın asıl yıldızı ’ti. Quaresma ve ondan sonra geliyor”

    'ın, 1-0 geriye düştüğü maçta F.Bahçe'yi 3-1 yenmesinin yankıları sürüyor. Taktik değişiklikleriyle maçı çeviren 'e ise başta camiası olmak üzere futbol dünyasından övgü yağdı. Otoriteler, usta hocanın galibiyetin mimarı olduğunu belirtirken Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil 'le ilgili olarak şunları söyledi: "İnsanın iş hayatı boyunca üst düzey, unutulmaz, kariyerinin zirve anları olur. maç içinde yaptığı hamleleriyle bunu gerçekleştirdi. Maçın 25. dakikasında 4-4-2'ye döndü, galip duruma geçtik, başka bir hamle geldi. Resmen şov yaptı. derbide destan yazdı. Maçın yıldızı Şenol Güneş'ti. Quaresma ve ondan sonra geliyor."

    Derbi ustası
    Şenol Güneş öncesindeki 15 sezonda F.Bahçe ve G.Saray ile yaptığı 71 maçtan 23'ünü kazanarak yüzde 32.3 galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, Güneş döneminde ise 13 maçta 6 kez galip gelerek kazanma oranını yüzde 46.1'e yükseltti
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:21
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