Güneş'ten galibiyeti getiren konuşma – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Güneş'ten galibiyeti getiren konuşma

    Güneş'ten galibiyeti getiren konuşma

    karşısında devreyi 1-0 geriden kapatan siyah beyazlı futbolcular, 'in sözlerinden sonra bambaşka bir oyun ortaya koydu

    Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi karşısında aldığı ağır yenilgiden sonra evinde 'yi konuk eden , ezeli rakibini ikinci yarıda sahadan sildi.

    Siyah beyazlı futbolcuları zafere taşıyan unsurların ilk sırasında ise tecrübeli teknik direktör var. karşısında devreyi 1-0 geride kapatan Beşiktaşlı futbolcular, soyunma odasında 'in sözleriyle bambaşka bir kimliğe büründü.

    "ÇIKIN VE BU MAÇI ALIN"
    Güneş, oyuncularına, "Bu takım burada kimseye yenilmez. Şimdi çıkın ve bu maçı alın. Bu kaliteniz ve gücünüz var." dedi. Bu sözlerin ardından sahaya çıkan siyah beyazlı futbolcular, etkili bir futbol oynayarak rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:03
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