Güneş'ten galibiyeti getiren konuşma
Fenerbahçe karşısında devreyi 1-0 geriden kapatan siyah beyazlı futbolcular, Şenol Güneş'in sözlerinden sonra bambaşka bir oyun ortaya koydu
Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih karşısında aldığı ağır yenilgiden sonra evinde Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, ezeli rakibini ikinci yarıda sahadan sildi.
Siyah beyazlı futbolcuları zafere taşıyan unsurların ilk sırasında ise tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş var. Fenerbahçe karşısında devreyi 1-0 geride kapatan Beşiktaşlı futbolcular, soyunma odasında Şenol Güneş'in sözleriyle bambaşka bir kimliğe büründü.
"ÇIKIN VE BU MAÇI ALIN"
Güneş, oyuncularına, "Bu takım burada kimseye yenilmez. Şimdi çıkın ve bu maçı alın. Bu kaliteniz ve gücünüz var." dedi. Bu sözlerin ardından sahaya çıkan siyah beyazlı futbolcular, etkili bir futbol oynayarak rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 09:03
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Toplam 13
Yorum
bjk aykut kocamana bu kadar yüklenilmesini anlamıyorum ortada bir gercek var fenerin kadrosu beşiktaş kadar iyi degil yedekler yetersiz normal
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Toplam 13
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca nasıl oluyor da 30 ncu dakikadan sonra tek kaleye dönen maça müdahale edemedin , nasıl hazırladın takımı derbiye söyle.
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Alper Potuk tepkisi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Atıf ta ,Alper de Aykut hocaya göre Valbueana dan daha iyi oyuncular , ne demek lazım bilemedik , bir Alper mi hepsi kötüydü oyuncuların.
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