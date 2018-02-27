Güneş'ten galibiyeti getiren konuşma

Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih karşısında aldığı ağır yenilgiden sonra evinde Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, ezeli rakibini ikinci yarıda sahadan sildi.



Siyah beyazlı futbolcuları zafere taşıyan unsurların ilk sırasında ise tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş var. Fenerbahçe karşısında devreyi 1-0 geride kapatan Beşiktaşlı futbolcular, soyunma odasında Şenol Güneş'in sözleriyle bambaşka bir kimliğe büründü.



"ÇIKIN VE BU MAÇI ALIN"

Güneş, oyuncularına, "Bu takım burada kimseye yenilmez. Şimdi çıkın ve bu maçı alın. Bu kaliteniz ve gücünüz var." dedi. Bu sözlerin ardından sahaya çıkan siyah beyazlı futbolcular, etkili bir futbol oynayarak rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.