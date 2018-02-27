Gizli kahraman Negredo – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Gizli kahraman

    Gizli kahraman Negredo

    Siyah-beyazlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, derbinin gizli kahramanının olduğunu söyledi

    Tecrübeli yönetici, " maçın gizli kahramanıydı. Harika oynadı ve Quaresma ile maçı koparan isim oldu. 2 ve 3'üncü goldeki asisti akıl doluydu. Biz onu gol atsın diye aldık ama o sürekli asist yapıyor. Bir de goller atmaya başlarsa kimse tutamaz Negredo'yu" dedi.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:56
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