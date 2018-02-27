Fernandao çıldırmış – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    çıldırmış

    Fernandao çıldırmış
    YÖNETİCİ , 'nun attığı gol sonrasındaki sevincini çirkin bulduğuna dikkati çekerek, "Bir insanın rakip sahada bu şekilde hareketler yapması için çıldırmış olması lazım, çok çirkin. Tribündekiler sahaya girmeye kalksa ne olur. Bunun bir karşılığı olması lazım, değerlendirmek federasyonun işi" dedi.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:44
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