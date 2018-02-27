Derbi için büyük önlem!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 1 Mart Perşembe günü yapılacak derbi için konuk sarı-lacivertli ekibin taraftarları toplu olarak stada götürülecek.
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, perşembe günü Vodafone Park'taki derbiyle ilgili İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar taraftarlara duyuruldu.
Açıklamaya göre Fenerbahçeli taraftarların toplanacağı Kadıköy'deki Recep Peker Caddesi'nin Kızıltoprak ışıklar mevkisinden Yoğurtçu Parkı'na kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılacak ve burada güvenlik noktaları kurulacak.
Maç bileti olan sarı-lacivertli taraftarların yer alacağı otobüsler saat 16.30'da Vodafone Park'a hareket edecek. Taraftarlar için organize edilen otobüslerde oluşabilecek hasar durumunda, emniyet birimleri sorumluları tespit ederek 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca işlem yapacak. Hasara neden olanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem uygulanacak.
Derbide, toplam 3 bin 930 güvenlik görevlisi görev yapacak.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 14:04
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Rodallega, Beşiktaş'ı boş geçmiyor
Toplam 1
Yorum
Boş geçmeyiz Rodallega bir atarsa biz üç atarız 2 atarsa biz altı atarız hesabı ona göre yapsınlar
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 36
Yorum
sam Bence 3 hafta sonra evinde tv izlersin gider çapina gore bir takim çalistirirsin bulursan Alanya olabilir tam sana gore
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Vagner Love’a TEPKİ
Toplam 19
Yorum
Boş Transfer Vagner Efendi seni almakla hatamı ettik .Bence hata ettik Mahalle futbolcusundan farkın yok Şunu iyibil burası Beşiktaş Kadıköy karşıda kald
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