Derbi için büyük önlem! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    için büyük önlem!

    Derbi için büyük önlem!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda ile arasında 1 Mart Perşembe günü yapılacak için konuk sarı-lacivertli ekibin taraftarları toplu olarak stada götürülecek.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, perşembe günü 'taki derbiyle ilgili İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar taraftarlara duyuruldu.

    Açıklamaya göre Fenerbahçeli taraftarların toplanacağı 'deki Recep Peker Caddesi'nin Kızıltoprak ışıklar mevkisinden Yoğurtçu Parkı'na kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılacak ve burada güvenlik noktaları kurulacak.

    Maç bileti olan sarı-lacivertli taraftarların yer alacağı otobüsler saat 16.30'da Vodafone Park'a hareket edecek. Taraftarlar için organize edilen otobüslerde oluşabilecek hasar durumunda, emniyet birimleri sorumluları tespit ederek 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca işlem yapacak. Hasara neden olanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem uygulanacak.

    Derbide, toplam 3 bin 930 güvenlik görevlisi görev yapacak.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:04
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