Büyüleyici
Portekiz basını, “Quaresma’nın sihirli anı! Harry Potter, fantastik trivelalarından biriyle attığı golle Kartal’ı uçurdu” yorumunu yaptı
TAKIR TAKIR OYNAYINCA HEPSİNİ YENİYORUZ
Siyah-beyazlı yönetici Ahmet Ürkmezgil de, konuya farklı bir açıdan yaklaştı. Ürkmezgil, "Hakem konuşulmadıysa Beşiktaş'ın galibiyeti sebebiyledir. Quaresma hakemi de kurtardı. Hakem, ofsayttan golü verdi, penaltımızı vermedi, Fernandao'yu atmadı. Sonuç açısından son yılların en temiz derbisi oldu ama bu galibiyetin hakem hatalarını unutturmaması lazım. Takır takır oynayınca hakemi de algıyı da yeniyorsun" diye konuştu.
QUARESMA; AYAĞININ DIŞI, CANIMIZIN İÇİ
Bir diğer yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu da şu ifadeleri kullandı: ""Quaresma sadece bizi değil tüm futbolseverleri mest etti. Biz zaten kulüp olarak onunla ilgili geçen hafta 'ayağının dışı canımızın içi' twitini atmıştık ve oyuncumuza sahip çıkmıştı. Bu maçta da attığı goller bizi mest etti. Attığı gol Avrupa'da ve dünyada geniş yankı uyandırdı. Haber bültenlerinde, sitelerde ve twitter'da defalarca gösterliyor. Quaresma, Quaresma gibi oynadı."
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:22
-
Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı
Toplam 6
Yorum
Vartolu Liderliğe el koymuş bulunmaktayız Artık adımızı Şanpiyon olarak yazdıracagız !
-
Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 4
Yorum
whisperer Evet Ricardo iyi oynadı, ama karşısında bi sol bek kalmadıktan sonra.. İsmail sakatlanana kadar Q7 sahada yoktu, sağbek sola geçince coştu..
-
G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 3
Yorum
serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
Büyüleyici haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.