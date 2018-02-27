Büyüleyici – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Büyüleyici

    Büyüleyici

    Portekiz basını, “Quaresma’nın sihirli anı! , fantastik trivelalarından biriyle attığı golle ’ı uçurdu” yorumunu yaptı

    'ın, Vodafone Park'taki F.Bahçe galibiyeti sadece Türkiye'de değil, Avrupa basınında da geniş yer bulurken; da performansıyla adeta büyüledi. Portekiz basını, Quaresma'nın sağ ayağının dışıyla attığı golün görüntüsünü internet sitesinden paylaştı. Gazeteler haberlerinde "Quaresma'nin sihirli anı. , fantastik trivelalarından biriyle attığı golle 'ı uçurdu", "Muazzam bir parti" ve "Bir Quaresma klasiği" ifadelerini kullandılar.

    TAKIR TAKIR OYNAYINCA HEPSİNİ YENİYORUZ
    Siyah-beyazlı yönetici de, konuya farklı bir açıdan yaklaştı. Ürkmezgil, "Hakem konuşulmadıysa Beşiktaş'ın galibiyeti sebebiyledir. Quaresma hakemi de kurtardı. Hakem, ofsayttan golü verdi, penaltımızı vermedi, Fernandao'yu atmadı. Sonuç açısından son yılların en temiz derbisi oldu ama bu galibiyetin hakem hatalarını unutturmaması lazım. Takır takır oynayınca hakemi de algıyı da yeniyorsun" diye konuştu.

    QUARESMA; AYAĞININ DIŞI, CANIMIZIN İÇİ
    Bir diğer yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu da şu ifadeleri kullandı: ""Quaresma sadece bizi değil tüm futbolseverleri mest etti. Biz zaten kulüp olarak onunla ilgili geçen hafta 'ayağının dışı canımızın içi' twitini atmıştık ve oyuncumuza sahip çıkmıştı. Bu maçta da attığı goller bizi mest etti. Attığı gol Avrupa'da ve dünyada geniş yankı uyandırdı. Haber bültenlerinde, sitelerde ve twitter'da defalarca gösterliyor. Quaresma, Quaresma gibi oynadı."
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:22
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