Siyah-beyazlılar 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti. Beşiktaş, Talisca'nın bonservisi için 20 milyon Euro teklifte bulunurken, Benfica'nın 25 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmeyi kabul etmediği belirtildi.













