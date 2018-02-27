Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    'tan flaş hamlesi

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan flaş <a href="/index/talisca?id=8483c625-545c-4599-b985-08a1331d4df1" class="" rel="tag">Talisca</a> hamlesi

    sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 'yla ilgili flaş bir hamle yaptı.

    Siyah-beyazlılar 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti. , 'nın bonservisi için 20 milyon Euro teklifte bulunurken, 'nın 25 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmeyi kabul etmediği belirtildi.





    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:33
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