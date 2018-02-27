Beşiktaş - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda? – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    - maçı ne zaman, hangi kanalda?

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> - <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> <a href="/index/ziraat-turkiye-kupasi?id=108a7393-e9d0-4f50-a177-d902ff5a8049" class="" rel="tag">Ziraat Türkiye Kupası</a> maçı ne zaman, hangi kanalda?

    Ligde ’yi yenen , ’yi bu kez ’dan ’ta ağırlıyor. ile ’nin karşılaşacağı yarı final ilk maçında iki takımda ikinci maç öncesi avantaj sağlamak için sahaya çıkacak. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda gibi soruların yanıtı haberimizde…

    'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi nefesleri kesti. Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 3 puana uzandı. Dev derbiden yalnızca 4 gün sonra Beşiktaş ile Fenerbahçe tekrar karşılaşıyor. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak olan ile Fenerbahçe yarı final ilk ayağında ikinci maç için avantajlı bir skorla sahadan ayrılmaya çalışacak. Şenol Güneş ve Aykut Kocaman ise dev derbi için kafalarındaki ilk 11'i oluşturmaya başladı.

    BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE KUPA MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?
    maçı 1 Mart Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş Fenerbahçe maçı Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den şifresiz ve canlı yayınlanacak.

    Beşiktaş Fenerbahçe derbisini Fotomac.com.tr üzerinden de canlı izleyebilirsiniz. O adrese gitmek için tıklayın.

    HAKEM FIRAT AYDINUS
    Ligdeki dev derbide iki takım arasındaki maçta görev yaptı. Kupanın ilk maçında ise Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesinde Fırat Aydınus görev yapacak.



    TALISCA VE PEPE DÖNÜYOR
    Ligdeki Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde cezası nedeniyle tribünde olan Talisca ve Pepe kupa maçında siyah beyazlı formayla 'ta sahaya çıkabilecek.



    BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN
    Beşiktaş Fenerbahçe arasında ligin 23. haftasında oynanan ve 'ın 3-1 kazandığı derbide siyah-beyazlıların istatistiklerde de rakibine büyük üstünlük kurduğu görülüyor.

    Matchstudy verilerine göre, maç boyunca toplam 33 dakikada 24 saniye topla oynarken, 'de bu süre 21 dakika 16 saniye olarak belirlendi. 'ın 'den yaklaşık 13 dakika daha fazla topla oynadığı bu istatistikten görülüyor.

    Öte yandan derbi sonrası 'nin en çok eleştirilen yanı "'nin geriye yaslanması" meselesi oldu. Teknik Direktörü , maç sonunda "Takımı geri ben çekmedim" diye konuştu. Verilere göre , kalesinden 59.31 metre uzakta rakibini karşıladı. 'de ise bu mesafe 47.54 metre olarak dikkat çekti.



    BEŞİKTAŞ ÇERÇEVEYİ BULMAKTA ZORLANIYOR
    , ile oynadığı son maçta 16 şut çekip 7 isabet buldu. ise 8 şutta 5 isabet buldu.

    BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ ÖZETLERİ
    ile 'nin 'nda daha önce oynadığı maçlarını özetlerini Fotomac.com.t'den izleyebilirsiniz. Özetlere ulaşmak için tıklayın.

    BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE İLK 11'LER BELİRLENDİ
    Teknik Direktörü , Perşembe günü 20.30'da 'yi ağırlayacakları maçta sahaya hangi ilk 11'le çıkacağını belirledi. da ile 1 Mart Perşembe günü 20.30'da karşılaşacakları maçtaki ilk 11'ini oluşturdu.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:50
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