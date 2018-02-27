Beşiktaş - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda?
Ligde Fenerbahçe’yi yenen Beşiktaş, Fenerbahçe’yi bu kez Ziraat Türkiye Kupası’dan Vodafone Park’ta ağırlıyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin karşılaşacağı yarı final ilk maçında iki takımda ikinci maç öncesi avantaj sağlamak için sahaya çıkacak. Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda gibi soruların yanıtı haberimizde…
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi nefesleri kesti. Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 3 puana uzandı. Dev derbiden yalnızca 4 gün sonra Beşiktaş ile Fenerbahçe tekrar karşılaşıyor. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş ile Fenerbahçe yarı final ilk ayağında ikinci maç için avantajlı bir skorla sahadan ayrılmaya çalışacak. Şenol Güneş ve Aykut Kocaman ise dev derbi için kafalarındaki ilk 11'i oluşturmaya başladı.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE KUPA MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı 1 Mart Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş Fenerbahçe maçı Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den şifresiz ve canlı yayınlanacak.
Beşiktaş Fenerbahçe derbisini Fotomac.com.tr üzerinden de canlı izleyebilirsiniz. O adrese gitmek için tıklayın.
HAKEM FIRAT AYDINUS
Ligdeki dev derbide iki takım arasındaki maçta Cüneyt Çakır görev yaptı. Kupanın ilk maçında ise Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesinde Fırat Aydınus görev yapacak.
TALISCA VE PEPE DÖNÜYOR
Ligdeki Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde cezası nedeniyle tribünde olan Talisca ve Pepe kupa maçında siyah beyazlı formayla Vodafone Park'ta sahaya çıkabilecek.
BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN
Beşiktaş Fenerbahçe arasında ligin 23. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı derbide siyah-beyazlıların istatistiklerde de rakibine büyük üstünlük kurduğu görülüyor.
Matchstudy verilerine göre, maç boyunca toplam Beşiktaş 33 dakikada 24 saniye topla oynarken, Fenerbahçe'de bu süre 21 dakika 16 saniye olarak belirlendi. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den yaklaşık 13 dakika daha fazla topla oynadığı bu istatistikten görülüyor.
Öte yandan derbi sonrası Fenerbahçe'nin en çok eleştirilen yanı "Fenerbahçe'nin geriye yaslanması" meselesi oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonunda "Takımı geri ben çekmedim" diye konuştu. Verilere göre Beşiktaş, kalesinden 59.31 metre uzakta rakibini karşıladı. Fenerbahçe'de ise bu mesafe 47.54 metre olarak dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ ÇERÇEVEYİ BULMAKTA ZORLANIYOR
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son maçta 16 şut çekip 7 isabet buldu. Fenerbahçe ise 8 şutta 5 isabet buldu.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ ÖZETLERİ
Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce oynadığı maçlarını özetlerini Fotomac.com.t'den izleyebilirsiniz. Özetlere ulaşmak için tıklayın.
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE İLK 11'LER BELİRLENDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Perşembe günü 20.30'da Fenerbahçe'yi ağırlayacakları maçta sahaya hangi ilk 11'le çıkacağını belirledi. Aykut Kocaman da Beşiktaş ile 1 Mart Perşembe günü 20.30'da karşılaşacakları maçtaki ilk 11'ini oluşturdu.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 21:50
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 40
Yorum
mustafa olçay yine başladı ...komik ya valla ..:)
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Sponsor Ndiaye
Toplam 5
Yorum
esgs koskoca galatasaray kulubunun aidatı 300 tl olurmu arkadaşlar.3000 tl yapında bi yaraya merhem olsun. şaka gibi gercekten
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Fırat Aydınus'un 27. derbisi
Toplam 7
Yorum
cem neden bu adam BEŞİKTAŞ düşmanı bu adam,fırat aydınus BEŞİKTAŞA oldun kabus, gs maçında yaptıklarını,emenike ve diğerlleri offff
Beşiktaş - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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