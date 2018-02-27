41 taraftara yasal işlem – Fotomaç – 27 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    41 taraftara yasal işlem

    41 taraftara yasal işlem
    SON derbide "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu" ihlal eden davranışlarda bulundukları iddiasıyla 41 taraftar için yasal işlem yapıldığı bildirildi. Açıklamada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu ihlal eden davranışlarda bulunan kişilerin tespit edildiği kaydedildi.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    41 taraftara yasal işlem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN