41 taraftara yasal işlem

SON derbide "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu" ihlal eden davranışlarda bulundukları iddiasıyla 41 taraftar için yasal işlem yapıldığı bildirildi. Açıklamada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu ihlal eden davranışlarda bulunan kişilerin tespit edildiği kaydedildi.