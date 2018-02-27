3’te kalması mucize! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    3’te kalması mucize!

    3’te kalması mucize!

    “20.dakikadan sonra resmen sahlarına çöktük ve sahayı dar ettik F.Bahçe’nin 3 tane yiyip gitmesi mucize, daha fazla atmalıydık”

    Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 3-1'lik derbi galibiyetindeki skorun cok daha farklı olması gerektiğini söyledi. Mahmutyazıcıoğlu, "B. Münih maçında yenildikten sonra dağılmamızı bekleyenler, 'ye de yenilmemizi bekleyenler vardı. Ama boşuna heveslendiler. Çıktık ve muhteşem bir oyunla müthiş bir galibiyet aldık. 20.dakikadan sonra resmen sahlarına çöktük ve sahayı dar ettik.

    Bana göre Fenerbahçe'nin 3 tane yiyip gitmesi bir mucize, çok daha fazla atmalıydık, 3'te kaldık, sağlık olsun bu da yeter" diye konuştu. günü oynanacak kupa maçına da değinen Mahmutyazıcıoğlu, "Perşembe oynayacağımız maç son zaferimizi perçinleyeceğimiz bir maç olacak. Yine galip geleceğimize yürekten inanıyorum. Seyircimiz ve takımımız bu derece bütünleştiği sürece o statta kolay kolay yenilmeyiz" ifadelerini kullandı.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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