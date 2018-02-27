3’te kalması mucize!
“20.dakikadan sonra resmen sahlarına çöktük ve sahayı dar ettik F.Bahçe’nin 3 tane yiyip gitmesi mucize, daha fazla atmalıydık”
Bana göre Fenerbahçe'nin 3 tane yiyip gitmesi bir mucize, çok daha fazla atmalıydık, 3'te kaldık, sağlık olsun bu da yeter" diye konuştu. Perşembe günü oynanacak kupa maçına da değinen Mahmutyazıcıoğlu, "Perşembe oynayacağımız maç son zaferimizi perçinleyeceğimiz bir maç olacak. Yine galip geleceğimize yürekten inanıyorum. Seyircimiz ve takımımız bu derece bütünleştiği sürece o statta kolay kolay yenilmeyiz" ifadelerini kullandı.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 00:54
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