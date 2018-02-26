Yıldızlar tribünde – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Yıldızlar tribünde

    Yıldızlar tribünde
    KONYA'da gördükleri sarı kartlar sonrası cezalı duruma düşen Pepe ve Anderson Talisca dünkü mücadeleyi tribünden takip etti. Bu arada Talisca dün ikinci kez babalık sevincini de yaşadı.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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