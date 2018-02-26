Vodafone Park'ta Ali Koç sürprizi – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Vodafone Park'ta Ali Koç sürprizi

    Vodafone Park'ta Ali Koç sürprizi

    Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Vodafone Park tribünlerinde birbirinden ünlü isimler yer aldı.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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