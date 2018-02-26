Usta kalemler derbiyi yazdı
Rıdvan Dilmen:Güneş skora göre oynadı
Fenerbahçe favoriydi ama ben ev sahiplerini hep yüzde 5-10 önde görüyorum. İki değerli teknik direktörün hocalığını izledik. Biri santim santim, kontrollü oynamaya çalışan bir hoca, diğeri de Şenol Güneş gibi dörtlü forvetle oynamaya çalışan bir hoca.
Güneş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Mümih maçında daha emniyetli bir takım çıkarmıştı.
Ne oldu peki? Farklı kaybetti. Pepe ve Talisca'nın olmaması ve Oğuzhan'ın son dakika problemi, ilk 15-20 dakikada onu etkiledi.
Fenerbahçe'nin ofsayttan attığı gol, bütün planlarını bozarken, Şenol hocayı gerçeklere doğru itt. İlk 11; Şenol Güneş'in takımı değildi.
Beşiktaş 1-0 geriye düştükten sonra Şenol Güneş Talisca'nın pozisyonuna Babel'i çekti. İşte bu hamleden sonra kendi Beşiktaş'ına dönmeye başladı Güneş... Sonra biraz daha risk aldı 4-4-2 oynamaya başladı. Derken Caner'i oyuna aldı. Yetmedi skor yapınca Necip'i alıp skoru korumaya başladı.
Fenerbahçe beklendiği kadroyla çıktı. Süewkli oynayan Hasan Ali'yi geçen hafta skor 3-0 olduktan sonra oyundan çıkarmadı., oyuncu sarı kart gördü, cezalı duruma düştü ve Aykut Kocaman solaksız kaldı. Dün bir de üstüne Köybaşı sakatlandı.
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- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 07:53
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 5
Yorum
BUNUN CEZASI BU AHLAKSIZ HAREKETİN CEZASI KIRMIZI KARTTIR. GÖRÜNTÜLERDEN KÜFÜRE 6 MAÇ VERENLER BU HAREKETE SESSİZ KALIRSANIZ AHLAKSIZSINIZ NET!
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 5
Yorum
deneme TAHTASI BEŞİKTAŞIN STADI AHLAKSIZLIKLARI DENEME TAHTASI DEĞİL. AKLINIZI YA SİZ BAŞINIZA TOPLAYIN YA BEŞİKTAŞ TARAFTARI SİZE Bİ DERS VERSİN.
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Fabri'yi geçti Medel kurtardı
Toplam 2
Yorum
metinn fm macini bilmem ama su fabriye kesin seyrantepe arenada 5 atariiiz
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