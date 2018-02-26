Talisca ikinci kez baba oldu – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    ikinci kez baba oldu

    Talisca ikinci kez baba oldu
    'ta ikinci kez baba olan Anderson için kutlama mesajı yayınlandı. Dünkü derbide cezalı olan sambacı yıldız için yapılan açıklamada, "Talisca'nın eşi Anna Paulo, bir erkek çocuğu (Samuel) dünyaye getirdi. Talisca-Anna çiftini tebrik ederiz" denildi.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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