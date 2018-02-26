Soğuk selamlaşma – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Soğuk selamlaşma

    Soğuk selamlaşma

    Derbiye günler kala karşılıklı açaklamalar yapan Güneş ve Kocaman maç öncesi birlikte poz verdi

    Zirve yarışında kritik öneme sahip olan karşılaşmada iki takımın teknik direktörlerinin karşılaşmadan günler öncesinde açıklamaları gündem olmuştu. 'ın ile selamlaşma konusundaki açıklamaları da manşetleri süslemişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü , derbi öncesi yaptığı açıklamada 'in kendilerine selam vermemesi halinde adım atmayacağını dile getirmişti. Vodafone Park'taki derbi öncesi Güneş ve Kocaman yan yana gelerek objektiflere birlikte poz verdi.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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