Sağlam Vida

Beşiktaş'ta dün akşam öne çıkan isimlerden biri tartışmasız Domagoj Vida'ydı. Siyah-beyazlı formayla 6. maçına çıkan Hırvat stoper, Fenerbahçe karşısında başarılı bir 90 dakika çıkardı. Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki isim olan 28 yaşındaki futbolcu, 49. dakikada müthiş bir gole imza attı. Kafayla rakip ağları havalandıran tecrübeli oyuncu, skoru eşitleyen adamdı.

İLK GOLÜ F.BAHÇE'YE

Savundaki futboluyla da rakibin hücum silahlarına geçit vermeyen Vida, Türkiye kariyerindeki ilk gol sevincini de ezeli rakipleri Fenerbahçe karşısında yaşadı. Karşılaşmanın ardından bir hayli mutlu olan Vida, "Çok iyi oynadığımız maçtan galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşıyoruz. İnanıyorum ki, bu yolun sonunda şampiyonluk var" şeklinde konuştu.



VİDA'nın golü istatistiklerde de Beşiktaş'ı zirveye çıkardı. Siyahbeyazlılar, bu sezon 13 kez kafayla rakip fileleri havalandırırken, bu alanda en iyisi oldu.