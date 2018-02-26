Sağlam Vida – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Sağlam Vida

    Sağlam Vida

    Bayern sınavında gördüğü kırmızıyla eleştirilen tecrübeli oyuncu, dün kendisini affettirdi. Müthiş bir kafa golüne imza atan Vida, galibiyette kilit rol oynadı

    'ta dün akşam öne çıkan isimlerden biri tartışmasız Domagoj Vida'ydı. Siyah-beyazlı formayla 6. maçına çıkan Hırvat stoper, karşısında başarılı bir 90 dakika çıkardı. ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki isim olan 28 yaşındaki futbolcu, 49. dakikada müthiş bir gole imza attı. Kafayla rakip ağları havalandıran tecrübeli oyuncu, skoru eşitleyen adamdı.

    İLK GOLÜ F.BAHÇE'YE
    Savundaki futboluyla da rakibin hücum silahlarına geçit vermeyen Vida, kariyerindeki gol sevincini de ezeli rakipleri Fenerbahçe karşısında yaşadı. Karşılaşmanın ardından bir hayli mutlu olan Vida, "Çok iyi oynadığımız maçtan galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşıyoruz. İnanıyorum ki, bu yolun sonunda şampiyonluk var" şeklinde konuştu.

    VİDA'nın golü istatistiklerde de Beşiktaş'ı zirveye çıkardı. Siyahbeyazlılar, bu sezon 13 kez kafayla rakip fileleri havalandırırken, bu alanda en iyisi oldu.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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