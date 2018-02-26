Quaresma: Algı operasyonları yapılıyor – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Quaresma: Algı operasyonları yapılıyor

    Quaresma: Algı operasyonları yapılıyor

    'ın yıldızı , Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalar yaptı.

    Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında kendi evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden 'ın galibiyetine 2 golle katkı veren Portekizli futbolcu , "İyi olan taraf bizdik" dedi.

    "İYİ OLAN BİZDİK"
    Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Portekizli yıldız, "Takım olarak çok iyi çalıştık. İki büyük takımın mücadelesinde iyi olan bizdik. Böyle çalışarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

    "ÖNEMLİ OLAN KULÜBÜME BİR ŞEYLER VEREBİLMEK"
    Attığı trivela golleriyle özdeşleşen Quaresma, "Gollerim arasından birini seçmek çok zor. En önemlisi bugün kulübüme bir şeyler verebilmekti. Önemli olan bu" ifadelerini kullandı.

    "TAKIMIMIZIN BAŞINDA ÇOK İYİ BİR HOCA VAR"
    , sürekli çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Bunun için burdayım. Çok sıkı çalışıyorum. Kulübüme, taraftarıma ve takımıma bir şeyler verebilmek için çok çalışıyorum. Takımımızın başında çok iyi bir hoca var, ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ve öğrenmeye devam edeceğim" diye konuştu.

    "BU GALİBİYET BİZİ YARIŞTA TUTTU"
    Bu maçın zirve yarışı için önemli olduğunu bildiklerini ifade eden Quaresma, "Bu galibiyet bizim için 3 puan anlamına geliyor. İyi oynadık, galibiyeti hak ettik. Şimdi toparlanıp, perşembe günkü maça hazır olmak istiyoruz. Bizi yarışta tuttu bu galibiyet. Önceden de bu maçın bizi yarışta tutacağını biliyorduk. Şampiyon olmamız için birçok algı operasyonları yapılıyor. Bunlara rağmen sahada bir mücadele ortaya koyduk. Sonuna kadar da bunu koymaya devam edeceğiz" dedi.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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