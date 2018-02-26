Portekiz'de Quaresma fırtınası! – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    'de fırtınası!

    <a href="/index/portekiz?id=9fe8bada-3ef8-41dc-a87c-5cb13171a4ab" class="" rel="tag">Portekiz</a>'de <a href="/index/quaresma?id=be04d498-63cd-44b4-be8e-5c7057f215bf" class="" rel="tag">Quaresma</a> fırtınası!

    Derbinin kahramanı Ricardo Quaresma, ülkesi Portekiz'de de geniş etki bıraktı. Siyah-beyazlı yıldızın özellikle trivelası büyük beğeni topladı.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:45
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