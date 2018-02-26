Derbinin kahramanı Ricardo Quaresma, ülkesi Portekiz'de de geniş etki bıraktı. Siyah-beyazlı yıldızın özellikle trivelası büyük beğeni topladı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:45
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 1
Yorum
rmzn46 hocam yok ofsayt yok bilmem ne quaresma nın yaptıgı dırek kırmızı haftalarsır adam bunu yapıyor iki gol dede öncesinde faul var bunları nede
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Akhisar ile Galatasaray kupada 5. randevuda
Toplam 1
Yorum
MEHMET UŞAK TEKNİK ADAM KİM OLURSA OLSUN HİÇ BİR TAKIM MÜCADELE ETMEDEN KAZANAMAZ SAHALARDA KÜFÜR KALKMASI GEREK BU KADAR TERBİYESİZLİK YETER.
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"Eze eze yendik!"
Toplam 20
Yorum
Eylem ve söylem ayrı olmasın!!! Fernandaonun hareketi bana P.Noumanın hareketini hatırlattı bakalım siz FB'liler tepki gösterecekmisiniz yoksa tasvip mi edeceksiniz?..
Portekiz'de Quaresma fırtınası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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