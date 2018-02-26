Orman’ın 4. derbi zaferi – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Orman’ın 4. derbi zaferi

    Orman’ın 4. derbi zaferi
    ile arasındaki derbilerde başkanların da çekişmesi sürüyor. Beşiktaş 25 Mart 2012'de yapılan kongrede başkan seçilen döneminde Fenerbahçe ile oynadığı 15 derbi maçtan 4'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı. Fenerbahçe ise ile çıktığı 53 maçın 25'ini Fenerbahçe, 17'sini Beşiktaş kazanırken 11 maç berabere sona erdi.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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