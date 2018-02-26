Kartal evinde uçuyor

Derbiden zaferle ayrılan Kartal şova devam ediyor. Siyah-beyazlılar dün Vodafone Park'ta F.Bahçe'yi 3-1 yendi, evindeki yenilmezlik rakamını 38'e çıkardı. 1989-1992 yılları arasında evinde üst üste 51 maç mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, o rekordan bu yana en iyi serisini yakaladı. Toplam 31 galibiyet 7 beraberlik elde eden Kartal evindeki son 5 maçta ise 15 puan topladı.