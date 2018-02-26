Kartal evinde uçuyor – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    evinde uçuyor

    Kartal evinde uçuyor

    Siyah-beyazlılar ilk yarıda yenik duruma düştüğü karşısında derbi maçtan galip ayrıldı. böylece 1989-1992 arasında kırdığı 51 maçlık seriden sonra en uzun yenilmezlik sayısına ulaştı

    Derbiden zaferle ayrılan şova devam ediyor. Siyah-beyazlılar dün Vodafone Park'ta F.Bahçe'yi 3-1 yendi, evindeki yenilmezlik rakamını 38'e çıkardı. 1989-1992 yılları arasında evinde üst üste 51 maç mağlubiyet yüzü görmeyen , o rekordan bu yana en iyi serisini yakaladı. Toplam 31 galibiyet 7 beraberlik elde eden Kartal evindeki son 5 maçta ise 15 puan topladı.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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