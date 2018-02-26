Kartal evinde uçuyor
Siyah-beyazlılar ilk yarıda yenik duruma düştüğü Fenerbahçe karşısında derbi maçtan galip ayrıldı. Kartal böylece 1989-1992 arasında kırdığı 51 maçlık seriden sonra en uzun yenilmezlik sayısına ulaştı
Derbiden zaferle ayrılan Kartal şova devam ediyor. Siyah-beyazlılar dün Vodafone Park'ta F.Bahçe'yi 3-1 yendi, evindeki yenilmezlik rakamını 38'e çıkardı. 1989-1992 yılları arasında evinde üst üste 51 maç mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, o rekordan bu yana en iyi serisini yakaladı. Toplam 31 galibiyet 7 beraberlik elde eden Kartal evindeki son 5 maçta ise 15 puan topladı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:40
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Ne yaptın Medel! 40 santim...
Toplam 2
Yorum
metinn fm macini bilmem ama su fabriye kesin seyrantepe arenada 5 atariiiz
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
Osman Talisca ya parmak hareketinden ceza verdiniz; bu harekete ne vereceksiniz bakalım? Yoksa bu hareketin anlamını bilmiyormusunuz muhatabımı yo
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
edep yahu en az 5 maç ceza almalı burası dingonun ağırı değil gitsin kendi ülkesinde öyle sevinsin burası türkiye
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