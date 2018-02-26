Kameni’yi tercih etti – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Kameni’yi tercih etti

    Kameni’yi tercih etti

    'ın derbi maçta kaledeki tercihi Carlos Kameni oldu

    Geçen hafta geçirdiği bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kadrodan son anda çıkarılan kaleci , derbide yedek bekledi. Aytemiz maçında kritik kurtarışlar yapan Kameni ise milli kalecinin rahatsızlığında aldığı formayı kaptırmadı ve derbide ilk 11'de sahada yer aldı.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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