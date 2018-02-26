Hocamız çok iyi – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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HEPSİ
    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Hocamız çok iyi

    Hocamız çok iyi
    'a galibiyeti getiren Quaresma, "İyi olan taraf bizdik" dedi. "Gollerim arasından birini seçmek çok zor. En önemlisi kulübüme bir şeyler verebilmekti" diyen Quaresma, Güneş için de övgü dolu sözler sarf etti. Portekizli yıldız, "Takımımızın başında çok iyi bir hoca var, ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum ve öğrenmeye devam edeceğim" diye konuştu.

    918 GÜN SONRA...
    Derbilerde son kez filelerini havalandıran Quaresma 918 gün sonra ilk derbi golünü 'ye attı.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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