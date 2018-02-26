Portekizli, dün geceki derbide önce yardımcı hakem Tarık Ongun'u sonra takımını, Şenol Güneş'i ve çok kritik olan bu maçı kurtardı
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 06:29
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 5
Yorum
BUNUN CEZASI BU AHLAKSIZ HAREKETİN CEZASI KIRMIZI KARTTIR. GÖRÜNTÜLERDEN KÜFÜRE 6 MAÇ VERENLER BU HAREKETE SESSİZ KALIRSANIZ AHLAKSIZSINIZ NET!
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 5
Yorum
deneme TAHTASI BEŞİKTAŞIN STADI AHLAKSIZLIKLARI DENEME TAHTASI DEĞİL. AKLINIZI YA SİZ BAŞINIZA TOPLAYIN YA BEŞİKTAŞ TARAFTARI SİZE Bİ DERS VERSİN.
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Fabri'yi geçti Medel kurtardı
Toplam 2
Yorum
metinn fm macini bilmem ama su fabriye kesin seyrantepe arenada 5 atariiiz
Herkesi kurtaran adam Quaresma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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