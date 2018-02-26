Herkesi kurtaran adam Quaresma – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    kurtaran adam

    <a href="/index/herkesi?id=cf4a8130-67dd-4f6b-b0ef-7d4249de5f90" class="" rel="tag">Herkesi</a> kurtaran adam <a href="/index/quaresma?id=be04d498-63cd-44b4-be8e-5c7057f215bf" class="" rel="tag">Quaresma</a>

    Portekizli, dün geceki derbide önce yardımcı hakem Tarık Ongun'u sonra takımını, Şenol Güneş'i ve çok kritik olan bu maçı kurtardı

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 06:29
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