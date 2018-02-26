Herkesi kurtaran adam Quaresma – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    kurtaran adam

    Herkesi kurtaran adam Quaresma

    Portekizli, dün geceki derbide önce yardımcı hakem Tarık Ongun'u sonra takımını, Şenol Güneş'i ve çok kritik olan bu maçı kurtardı

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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