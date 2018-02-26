Fabri'yi geçti Medel kurtardı – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    'yi geçti kurtardı

    Fabri'yi geçti Medel kurtardı
    Derbinin 51. dakikasında skor 1-1 iken inanılmaz bir pozisyon yaşandı. 'nin hatalı çıktığı pozisyonda Fernandao'nun vuruşunda top İspanyol eldivenden geri geldi. Kale bomboşken Şener Özbayraklı 50 metreden muhteşem bir vuruş yaptı. Havada süzülen top kaleci Fabri'nin üzerinden geçti. İnanılmaz bir deparla geri koşan 1.71 boyundaki basketbolcu gibi zıpladı ve kaleye giren topu çıkardı. Siyah-beyazlı taraftarla, Şilili yıldızın bu akrobatik hareketini ayakta alkışladılar.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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