Dolmabahçe’de Fenerbahçe daha üstün – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’de daha üstün

    Dolmabahçe’de Fenerbahçe daha üstün
    ile arasında oynanan dünkü mücadeleyi her ne kadar siyah- beyazlı takım kazansa da 'de sarı-lacivertli ekibin üstünlüğü bulunuyor. Vodafone Park'ta oynanan 2 derbinin birini Fener birini Beşiktaş kazınırken bir karşılaşma da beribere bitti.BJK İnönü Stadı'nda oynanan 167 karşılaşmada ise 59 kez Fenerbahçe güldü. Beşiktaş ise 57 galibiyet aldı.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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