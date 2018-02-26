Derbi heyecanı yaşadılar – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Derbi heyecanı yaşadılar

    Derbi heyecanı yaşadılar
    ve Vodafone'un Türk futbolunun geleceğine katkı sağlamak üzere başlattığı "Geleceğin KaraKartalı" projesi meyvelerini vermeye başladı. Dünyanın ilk dijital scouting projesi kapsamında, videolardaki performanslarıyla dikkat çeken 4 çocuk dün akşamki derbiyi statta izledi. Ayrıca devre arasında sahaya çıkarak hünerlerini sergiledi. Yıldız adayları, taraftardan tam not aldı.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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