Cenk yoksa, Babel de yok !.. – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Cenk yoksa, Babel de yok !..

    Cenk yoksa, Babel de yok !..

    Geçen sezon devre arasında ekibi 'dan sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takıma katılan ve 2016-2017 sezonunda yaşanan şampiyonlukta katkısı bulunan , 'un gidişiyle birlikte düşüş yaşadı.

    2016-2017 sezonu devre arasında siyah beyazlı formayı giymeye başlayan Babel, 18 lig maçında forma giyerek 5 gol attı ve 4 asistle şampiyonluk yolunda kilit isim oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 karşılaşmada görev alan Hollandalı 3 gollük performans sergiledi. bu performansıyla birlikte Hollanda Milli Takımı'na da çağırılan Babel, 2017-2018 sezonuna ise çok iyi bir başlangıç yaptı. Takımın hücum varyasyonlarında çok önemli bir faktör olan , ligin ilk yarısında 16 karşılaşmada forma giydi ve 7 gol atarken 2 golün de hazırlayıcısı oldu. Hollandalı, ligin 2'nci yarısında ise 5 karşılaşmada forma giyerken sadece 1 asist yaptı. 2 Türkiye Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da istenileni veremeyen Babel'in sahadaki performansında da büyük düşüş yaşadı.

    Öte yandan Babel'in yaşadığı düşüşte en büyük etkenlerin birisi de 'un devre arasında İngiliz ekibi Everton'a transfer olması.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:41
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