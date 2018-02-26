Caner’den alkışlı cevap – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Caner’den alkışlı cevap

    Caner’den alkışlı cevap
    Karşılaşma öncesi ilginç anlar yaşandı. Eski takımı 'ye karşı yedek soyunan Beşiktaşlı , ısınmak için sahaya çıktığında sarı-lacivertli tribünlerin hedefindeydi. Yıldız futbolcu, kendisine edilen küfürlere alkışla karşılık verdi.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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