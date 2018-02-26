Çalımbay’dan derbiye yakın takip – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Çalımbay’dan derbiye yakın takip

    Çalımbay’dan derbiye yakın takip
    'un hocası sezon başından bu yana yaptığı gibi rakibi stattan izlemeyi sürdürdü. Fikstürde F.Bahçe'yi izleyen bordo-mavililerde Çalımbay dün Vodafone Park'taydı. Gelecek hafta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi 'ı mercek altına aldı. Deneyimli çalıtırıcı bol bol notlar da tuttu.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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