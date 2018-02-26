Beşiktaşlı futbolcunun eşinden sinkaflı paylaşım! – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Beşiktaşlı futbolcunun eşinden sinkaflı paylaşım!

    Beşiktaşlı futbolcunun eşinden sinkaflı paylaşım!

    Beşiktaşlı futbolcu 'in eşi Jelena sosyal medyadan Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çeken paylaşım yaptı

    Beşiktaşlı futbolcu 'in eşi Jelena'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım:

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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