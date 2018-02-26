Beşiktaş derbilerde nefes aldırmadı
Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine karşı çok büyük üstünlük sağladı. Siyah-beyazlılar istatistiklerde, Aykut Kocaman'ın ekibini neredeyse ikiye katladı.
GALATASARAY KARŞISINDA DA AYNI ETKİYİ GÖSTERDİ
Bu sezon evindeki Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerini 3 gollü sonuçlarla kazanan Beşiktaş, iki takım karşısında da benzer istatistiklere imza attı. Fenerbahçe önünde yüzde 64'le oynayan Beşiktaş, Galatasaray karşısında da yüzde 60 topa sahip olma istatistiğiyle oynamıştı. Cenk Tosun, Tosic ve Negredo'nun golleriyle, sarı-kırmızılı ekip karşısında 3 puana uzanan siyah-beyazlılar, 409-264 pas üstünlüğüyle rakibini geride bırakmıştı. Galatasaray karşısında 29 kez kanatlardan orta yapan Şenol Güneş'in öğrencileri, bu ortalarda 9 kez isabet sağladı. Galatasaray ise bu maçta 7 kez orta yapıp 1 kez isabet sağladı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında 7 kez orta yapma şansı bulup bu ortalarda 1 kez isabet yakaladı. Rakip kaleyi bu maçta tam 28 şut çeken siyah-beyazlı ekip, bu şutlarda 9 isabet sağladı ve 3 gol attı. Galatasaray'ın attığı 9 şutta yakaladığı isabet sayısı 5 olurken, bu mücadelede sarı-kırmızılı ekip gol bulamadı. Karşılaşma boyunca Beşiktaş 9 kez korner kazanırken, Galatasaray'ın korner sayısı ise 2'de kaldı. Ezeli rakipleri karşısında bu sezon taraftarı önünde oynadığı 2 derbide 6 puan toplayan Beşiktaş, istatistiklerde de rakiplerini uzak ara geride bıraktı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:04
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Fenerbahçe ara vermedi
Toplam 1
Yorum
Mert ister ara ver ister ara verme beşiktaşım sana bir ayarr verecek yine
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Terim'in çılgın planı
Toplam 9
Yorum
akıllı yönetim olsa bernard,asamoah,uğur çiftçi ,soner aydoğdu serbest sezon sonu yapın ön anlaşma tolga selçuk yasin sinan latovlevici den çok daha kaliteliler
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G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 2
Yorum
sonuna kadar galatasaray oynamak istemeyeni zorla takımda nasıl tutacaksın ?
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