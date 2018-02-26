Amatör hakem ofsaytı görür

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelede ilk yarıda çok tartışılan iki pozisyon yaşandı. Dakikalar 8'i gösterirken Dirar'ın kestiği topu Fabri çelmeye çalıştı. Bu sırada kalesini boşalttı. Giuliano'nun vuruşunda Vida topu çizgiden çıkardı. Fernandao boşta kalan topu ağlarla buluşturdu. Siyah-beyazlılar yoğun şekilde ofsayt itirazında bulundu. Sahadan gelen eski hakemler pozisyonun ofsayt olduğu konusunda hem fikir oldu. Erman Toroğlu "Fernandao'nun golü net ofsayt. Cüneyt Çakır ve ekibi bu yaz Dünya Kupası'na gidecek. Bu adamlar nasıl Dünya Kupası'na gidecek. Böyle bir ofsaytı nasıl kaçırırlar. Amatör bir hakemin kaçırmayacağı pozisyon" ifadelerini kullandı. Toroğlu, İsla'nın Quaresma'ya yaptığı pozisyonun da penaltı olduğunu belirtti.



'PENALTIYI VERECEKTİ'

BİR diğer eski hakemlerimizden Ahmet Çakar da ofsayt pozisyonunda Cüneyt Çakır ve ekibinin hata yaptığını söyledi. Çakar "Yüzde 100 ofsayttı. Hakemler atladı" dedi. Deniz Çoban ise "Top Vida'dan sektiği anda bayrak kalkmalıydı. Kaleci Fabri kalesinde değil. Ofsayt kuralı ne diyor? Futbolcunun, toptan ve sondan ikinci savunma oyuncusundan geride veya aynı hizada olması gerekiyor. Burada Fernandao ikinci savunma oyuncusunun ilerisinde. Vida'dan dönen topta aktif alana katılıp golü atıyor. Net ofsayt" dedi. Penaltı pozisyonu için de şu yorumu yaptı: İsla, Quaresma'nın ayağına basıyor. Ayak ayak üzerine gelmiş. Pozisyon penaltı ve sarı kart. İsla'nın 2. karttan atılması gerek. Cüneyt Çakır penaltı verecek gibiydi, yardımcısıyla konuşup vazgeçti" F.Bahçeliler de Quaresma'nın Valbuena'ya yaptığı hareketin kırmızı olduğunu savundu.