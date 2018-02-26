Amatör hakem ofsaytı görür – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Amatör hakem ofsaytı görür

    Amatör hakem ofsaytı görür

    : Fernandao'nun golü ofsayt. Bu adamlar 'na gidecek bir de. : Topa vurulduğunda Fernandao net şekilde ofsayt. Nasıl kaçar anlamadım : Maç hakem yanlışıyla başladı. Fernandao aktif alana geçip ofsayttan attı

    'ın Vodafone Park'ta 'yi ağırladığı mücadelede ilk yarıda çok tartışılan iki pozisyon yaşandı. Dakikalar 8'i gösterirken Dirar'ın kestiği topu Fabri çelmeye çalıştı. Bu sırada kalesini boşalttı. Giuliano'nun vuruşunda Vida topu çizgiden çıkardı. Fernandao boşta kalan topu ağlarla buluşturdu. Siyah-beyazlılar yoğun şekilde ofsayt itirazında bulundu. Sahadan gelen eski hakemler pozisyonun ofsayt olduğu konusunda hem fikir oldu. "Fernandao'nun golü net ofsayt. ve ekibi bu yaz 'na gidecek. Bu adamlar nasıl Dünya Kupası'na gidecek. Böyle bir ofsaytı nasıl kaçırırlar. Amatör bir hakemin kaçırmayacağı pozisyon" ifadelerini kullandı. Toroğlu, İsla'nın Quaresma'ya yaptığı pozisyonun da penaltı olduğunu belirtti.

    'PENALTIYI VERECEKTİ'
    BİR diğer eski hakemlerimizden da ofsayt pozisyonunda Cüneyt Çakır ve ekibinin hata yaptığını söyledi. Çakar "Yüzde 100 ofsayttı. Hakemler atladı" dedi. ise "Top Vida'dan sektiği anda bayrak kalkmalıydı. Kaleci Fabri kalesinde değil. Ofsayt kuralı ne diyor? Futbolcunun, toptan ve sondan ikinci savunma oyuncusundan geride veya aynı hizada olması gerekiyor. Burada Fernandao ikinci savunma oyuncusunun ilerisinde. Vida'dan dönen topta aktif alana katılıp golü atıyor. Net ofsayt" dedi. Penaltı pozisyonu için de şu yorumu yaptı: İsla, Quaresma'nın ayağına basıyor. Ayak ayak üzerine gelmiş. Pozisyon penaltı ve sarı kart. İsla'nın 2. karttan atılması gerek. Cüneyt Çakır penaltı verecek gibiydi, yardımcısıyla konuşup vazgeçti" F.Bahçeliler de Quaresma'nın Valbuena'ya yaptığı hareketin kırmızı olduğunu savundu.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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