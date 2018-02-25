Zirve yarışı kızıştı!
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi.
BEŞİKTAŞ 3. SIRADA
Bayern Münih maçının ardından ligde Fenerbahçe'yle karşılaşan Beşiktaş, ezeli rakibini yenerek 'Şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi.
44 PUANA YÜKSELDİ
Sarı-lacivertlileri 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Beşiktaş, puanını 44'e çıkarttı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar haftayı 3. sırada tamamlarken, Fenerbahçe aynı puan ve averajla 4. sırada kaldı.
ŞU AN ZİRVEDE G.SARAY VAR
Maç fazlası bulunan Galatasaray ise 47 puanla zirvede yer alırken Medipol Başakşehir bir maç eksiği ve 46 puanla 2. sırada.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:00
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
alp ağlamaya devam
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
hacim Arkadaş ne hayal gücünüz varmış... BJK kazanmak istese n olur istemese n olur, o kadar mecaliniz vardı münih te kazanmak isteseydiniz,
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