Zirve yarışı kızıştı! – Fotomaç – 25 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Zirve yarışı kızıştı!

    Zirve yarışı kızıştı!

    , 'yi yenerek şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi.

    BEŞİKTAŞ 3. SIRADA
    Bayern Münih maçının ardından ligde 'yle karşılaşan , ezeli rakibini yenerek 'Şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi.

    44 PUANA YÜKSELDİ
    Sarı-lacivertlileri 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Beşiktaş, puanını 44'e çıkarttı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar haftayı 3. sırada tamamlarken, Fenerbahçe aynı puan ve averajla 4. sırada kaldı.

    ŞU AN ZİRVEDE G.SARAY VAR
    Maç fazlası bulunan ise 47 puanla zirvede yer alırken bir maç eksiği ve 46 puanla 2. sırada.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Zirve yarışı kızıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN