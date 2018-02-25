Zirve yarışı kızıştı!

BEŞİKTAŞ 3. SIRADA

Bayern Münih maçının ardından ligde Fenerbahçe'yle karşılaşan Beşiktaş, ezeli rakibini yenerek 'Şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi.

44 PUANA YÜKSELDİ

Sarı-lacivertlileri 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Beşiktaş, puanını 44'e çıkarttı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar haftayı 3. sırada tamamlarken, Fenerbahçe aynı puan ve averajla 4. sırada kaldı.

ŞU AN ZİRVEDE G.SARAY VAR

Maç fazlası bulunan Galatasaray ise 47 puanla zirvede yer alırken Medipol Başakşehir bir maç eksiği ve 46 puanla 2. sırada.



