Yokluğumda sorun olmaz – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Yokluğumda sorun olmaz

    Yokluğumda sorun olmaz
    , takım arkadaşlarına moral verdi. Tecrübeli oyuncunun, Ümraniye'deki çalışmanın ardından arkadaşlarına, "Derbide sadece sahada olmayacağım ama eminim ki yokluğum aranmayacak. Biz bugünlere takım oyunuyla geldik, aynı performansı sergileyerek F.Bahçe maçından da galibiyetle ayrılacaksınız" dediği öğrenildi.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:41
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