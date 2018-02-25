Vodafone Park'ta bakın hangi şarkı çaldı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Vodafone Park'ta bakın hangi şarkı çaldı

    Vodafone Park'ta bakın hangi şarkı çaldı

    'ın Fenerbahçe'yi geriden gelerek 3-1 mağlup ettiğ derbi sonrası Vodafone Park'ta çalınan şarkı gündem oldu.

    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi geriden gelerek 3-1 ile geçti. Mücadelenin ardından Vodafone Park'ın hoparlörlerinden "Mini mini bir kuş donmuştu" şarkısı çalındı.

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:02
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