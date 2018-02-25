'Vardar Ovası' yapmayacağız – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    '' yapmayacağız

    'Vardar Ovası' yapmayacağız

    “Bazı rakiplerimiz maçında atılan gollerde çalınan müzikleri bizimle alakalı kullanıyor. ‘Başkan biz de yapalım’ diye bana da talep geliyor. Ama bize yakışmaz”

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bugün Fenerbahçe ile yapacakları derbi öncesi çeşitli algı operasyonlarının gerçekleştirildiğini savunarak, bu duruma tepki gösterdi. Vodafone Park'ta yapılan kulübün olağan divan kurulu toplantısındaki konuşmasına, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de şehit düşen Mehmetçikleri anarak başlayan Orman, "Ülkemizin menfaatleri için savaşan gencecik şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek konuşmama başlamak istiyorum. Umarım bir an önce bu illetten kurtuluruz ve ülkemiz huzura kavuşur" dedi. Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü Aykut Kocaman ve oyuncularının açıklamalarını hatırlatan Orman, "Bazı rakiplerimiz Bayern Münih maçında atılan gollerde çalınan müzikleri bizimle alakalı kullanıyor. Bunlar şık şeyler değil. 'Başkan biz de Vardar Ovası yapalım' diye bana da talep geliyor. Böyle bir şey Beşiktaş'a yakışır mı. Biz asla öyle şeylerin içinde olmayız" diye konuştu.

    ALGICI KULÜPLER VAR
    Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olmasından dolayı fazla konuşmadığı yönündeki eleştirilere değinen Orman, şunları aktardı: "Bazı algıcı kulüpler var. Onlar da 'Beşiktaş kollanıyor' diyor. Kollanmak dediğiniz nedir? Benim de sinirlendiğim anlar oluyor, bu neyi çözüyor. Hakemle alakalı algı oluşturulmaya çalışılıyor. Hakem baskı altına alınıyor. Alındığı için de herkes yapmaya çalışıyor. Biz de yapar mıyız, yaparız. Federasyon bu işe düzenleme getirsin, yoksa bu iş çığrından çıkar. Dört takım şampiyonluğa oynuyor ve kalan 12 hafta Türk sporuna zarar verir."

    ŞENOL GÜNEŞ'E DESTEK
    Teknik direktör 'e destek veren başkan Orman, şunları söyledi: "Bu hoca ve yönetim kurulu stadı olmadan şampiyon oldu. Geçen sezon ikinci şampiyonluk geldi. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup lider çıktık. Bütün bunları hoca ve ekip yaptı. Hocamıza ve takımımıza sahip çıkmalıyız. Altımızı oymak isteyenlere, birbirimize düşürmeye çalışanlara izin vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş yeni hoca arıyormuş. Geçen sezon hocayı göndermeye karar vermişiz. Hocamızla geçen sezon 2 senelik sözleşme yaptık, ayıptır ya. Bunu içimizde köpürten insanlar var. Bu sezon da hep birlikte şampiyon olacağız." Fenerbahçe ile önemli bir mücadeleye çıkacaklarını kaydeden Orman, bu zorlu karşılaşma öncesi divan üyelerine Şenol Güneş'i alkışlattı.

    KOCAMAN'A CEZA iÇiN...
    Beşiktaş olarak bu işin parçası olmak istemediklerini kaydeden Orman, hakem konusuna dikkati çekerek, "Kimsenin etkisi altında kalmayın kardeşim. Bizim kimseden beklentimiz yok, bekleyen namerttir. Algı operasyonları yapılıyor. Rakip takımın hocası, oyuncusu açıklıyor, 'Beşiktaş ölüm kalım maçı.' Onu söylemek sana mı kaldı. Niye ölüm kalım maçıymış. 115 senedir maç yapıyoruz, hangisi ölüm kalım maçı oldu. Sahadaki insanların sportmenlikten dem vurması gerekirken, yönetim zihniyetiyle açıklama yapmalarını da dehşetle kınıyorum, ayıp ya..." diye tepki gösterdi. TFF'ye Orman, sözlerini şöyle tamamladı: Ona () ceza verebilmek için benim hocamı da sevk etmeyin. Benim hocamın ne hakemle alakalı ne de Türk futboluna zarar verecek bir açıklaması vardır. Beşiktaş hocası 6 ay önce 'Milli Takımı yönetsin' deniliyordu. Şimdi başkasına ceza verilecek diye hocamız kullanılacak biri değildir.

    UEFA FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I ÖZLEDİ Mİ?
    Kulübün borcunun bulunduğunu ancak bunun Türk sporunun bir sorunu olduğunu belirten , "UEFA, mart ayı için iki ana rakibimizi çağırdı. Özledikleri için mi çağırıyorlar, neden bizi çağırmıyorlar da onları çağırıyorlar. Eskiden bizi nasıl çağırdılarsa şimdi onları çağırıyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Orman, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zarar açıkladığı dönemde geçen yıl Futbol AŞ olarak kar ettiklerini ve bu sene de beklentilerinin aynı yönde olduğunu dile getirdi.

    SPOR SALONU KONUSU
    Fikret Orman, Akatlar'da yapmayı planladıkları spor salonu konusunda yakın zamanda resmi izni alacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sonlandırdı: "12 bin kişilik çok amaçlı salon olacak. İki adet 2 bin 500 kişilik salon var, 4 antrenman salonu var. Bütün amatör şubelerin gerçekten faaliyetlerini yapabileceği kompleks yapacağız. Finansmanı bağlayıp en kısa sürede taraftarımıza bildirmek istiyoruz."
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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