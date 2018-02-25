'Vardar Ovası' yapmayacağız
“Bazı rakiplerimiz Bayern Münih maçında atılan gollerde çalınan müzikleri bizimle alakalı kullanıyor. ‘Başkan biz de Vardar Ovası yapalım’ diye bana da talep geliyor. Ama bize yakışmaz”
ALGICI KULÜPLER VAR
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olmasından dolayı fazla konuşmadığı yönündeki eleştirilere değinen Orman, şunları aktardı: "Bazı algıcı kulüpler var. Onlar da 'Beşiktaş kollanıyor' diyor. Kollanmak dediğiniz nedir? Benim de sinirlendiğim anlar oluyor, bu neyi çözüyor. Hakemle alakalı algı oluşturulmaya çalışılıyor. Hakem baskı altına alınıyor. Alındığı için de herkes yapmaya çalışıyor. Biz de yapar mıyız, yaparız. Federasyon bu işe düzenleme getirsin, yoksa bu iş çığrından çıkar. Dört takım şampiyonluğa oynuyor ve kalan 12 hafta Türk sporuna zarar verir."
ŞENOL GÜNEŞ'E DESTEK
Teknik direktör Şenol Güneş'e destek veren başkan Orman, şunları söyledi: "Bu hoca ve yönetim kurulu stadı olmadan şampiyon oldu. Geçen sezon ikinci şampiyonluk geldi. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup lider çıktık. Bütün bunları hoca ve ekip yaptı. Hocamıza ve takımımıza sahip çıkmalıyız. Altımızı oymak isteyenlere, birbirimize düşürmeye çalışanlara izin vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş yeni hoca arıyormuş. Geçen sezon hocayı göndermeye karar vermişiz. Hocamızla geçen sezon 2 senelik sözleşme yaptık, ayıptır ya. Bunu içimizde köpürten insanlar var. Bu sezon da hep birlikte şampiyon olacağız." Fenerbahçe ile önemli bir mücadeleye çıkacaklarını kaydeden Orman, bu zorlu karşılaşma öncesi divan üyelerine Şenol Güneş'i alkışlattı.
KOCAMAN'A CEZA iÇiN...
Beşiktaş olarak bu işin parçası olmak istemediklerini kaydeden Orman, hakem konusuna dikkati çekerek, "Kimsenin etkisi altında kalmayın kardeşim. Bizim kimseden beklentimiz yok, bekleyen namerttir. Algı operasyonları yapılıyor. Rakip takımın hocası, oyuncusu açıklıyor, 'Beşiktaş ölüm kalım maçı.' Onu söylemek sana mı kaldı. Niye ölüm kalım maçıymış. 115 senedir maç yapıyoruz, hangisi ölüm kalım maçı oldu. Sahadaki insanların sportmenlikten dem vurması gerekirken, yönetim zihniyetiyle açıklama yapmalarını da dehşetle kınıyorum, ayıp ya..." diye tepki gösterdi. TFF'ye Orman, sözlerini şöyle tamamladı: Ona (Aykut Kocaman) ceza verebilmek için benim hocamı da sevk etmeyin. Benim hocamın ne hakemle alakalı ne de Türk futboluna zarar verecek bir açıklaması vardır. Beşiktaş hocası 6 ay önce 'Milli Takımı yönetsin' deniliyordu. Şimdi başkasına ceza verilecek diye hocamız kullanılacak biri değildir.
UEFA FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I ÖZLEDİ Mİ?
Kulübün borcunun bulunduğunu ancak bunun Türk sporunun bir sorunu olduğunu belirten Fikret Orman, "UEFA, mart ayı için iki ana rakibimizi çağırdı. Özledikleri için mi çağırıyorlar, neden bizi çağırmıyorlar da onları çağırıyorlar. Eskiden bizi nasıl çağırdılarsa şimdi onları çağırıyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Orman, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zarar açıkladığı dönemde geçen yıl Futbol AŞ olarak kar ettiklerini ve bu sene de beklentilerinin aynı yönde olduğunu dile getirdi.
SPOR SALONU KONUSU
Fikret Orman, Akatlar'da yapmayı planladıkları spor salonu konusunda yakın zamanda resmi izni alacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sonlandırdı: "12 bin kişilik çok amaçlı salon olacak. İki adet 2 bin 500 kişilik salon var, 4 antrenman salonu var. Bütün amatör şubelerin gerçekten faaliyetlerini yapabileceği kompleks yapacağız. Finansmanı bağlayıp en kısa sürede taraftarımıza bildirmek istiyoruz."
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:59
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Vida dünyaya küstü
Toplam 13
Yorum
deryam366 mitroviç in gerisindeydi adamın 1 senedir neden peşini bırakmadınız o kadar kötü durumda b. münih maçına neden 11 de çıkardınız
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149 milyon TL zarar
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Her sene hedefte şampiyonluk var kupa var lakin her senede tek borç var ve gerçek. Nasıl kalkacaz bakalım
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Muhteşem ikili
Toplam 6
Yorum
N0_Name Kanatları bozmazsak, sistemle oynamasak şampiyon oluruz da bir rahat duramıyoruz ki.
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