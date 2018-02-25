Vagner Love'ın Fenerbahçe heyecanı – Fotomaç – 25 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'ın heyecanı

    Vagner Love'ın Fenerbahçe heyecanı
    formasıyla ilk golünü Karabükspor'a atan , bugünkü derbide şans bularak takımına galibiyeti getiren isim olmayı hedefliyor. Love, Beşiktaş'ta 5 maça çıkıp 2 gollük performans sergilemişti. Brezilyalı forvet, "Şampiyonluk yolunda her maç önemli ama derbi maçlarda atacağım gol ya da gollerle sahadan üç puanla ayrılmak, bana büyük mutluluk verir" dedi.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vagner Love'ın Fenerbahçe heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN